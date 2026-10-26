Le Parc pense bien à Kvara
La plume aiguisée. Alors que le PSG reçoit l’Olympique lyonnais pour clôturer la huitième journée de Ligue 1, Kvicha Kvaratskhelia a reçu un bel hommage de la part de son jardin préféré . Sorti sur blessure face au Barça et victime d’une rupture du ligament croisé antérieur de son genou droit, le feu follet parisien est bien soutenu par ses supporters, à l’image de la banderole « Kvara, le peuple Rouge et Bleu avec toi ». L’international géorgien a répondu via une story Instagram avec deux coeurs aux couleurs du club.
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SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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