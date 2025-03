information fournie par So Foot • 07/03/2025 à 16:35

Le Parc des Princes propose une nouvelle attraction à sensation forte

On va pouvoir s’envoyer en l’air au Parc des Princes.

Avez-vous déjà rêvé d’être une spidercam ? Si oui – et peut-être qu’il s’agirait d’aller consulter –, vous allez pouvoir en devenir une. En effet, le Parc des Princes a annoncé sur son site internet le lancement de sa toute nouvelle activité pour offrir un accès immersif, moderne et inédit (quoi que, on en a déjà vu en Pologne) à ses fans : une tyrolienne. …

Photo : psg.fr

RA pour SOFOOT.com