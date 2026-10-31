Le Paraguay a placé Kylian Mbappé en tête du Ballon d’or

Une carte postale pour les remercier ? 28 points, c’est l’infime écart entre Harry Kane et Kylian Mbappé au Ballon d’or. Deuxième de la distinction individuelle suprême, l’attaquant du Real Madrid a pu compter sur le soutien de 23 votants qui ont décidé de le mettre en tête.

Malgré le quart de finale de Coupe du monde face au Paraguay où le Français avait éliminé l’ Albirroja après un match de MMA, le journaliste du pays d’Amérique du Sud a placé Kylian Mbappé en première position. Le meilleur buteur du dernier Mondial avait, par ailleurs, été visé par des propos racistes de Celeste Amarilla, une sénatrice paraguayenne.…

MBC pour SOFOOT.com