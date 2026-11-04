L'éloge de José Mourinho pour Rafael Nadal

Jeu blanc pour Mourinho et le Real. Quelques minutes après la quatrième victoire en autant de matchs de Ligue des champions de son Real Madrid contre l’AEK Athènes, José Mourinho a réagi à l’arrivée de Rafael Nadal dans le conseil d’administration du club espagnol. « Je félicite le Real Madrid et je félicite Rafa Nadal. En tant qu’entraîneur du Real Madrid, je suis tellement fier d’avoir Rafa parmi nous. Chaque Madridista ressent cette fierté. »

« Rafa Nadal, c’est Rafa Nadal »

Dans des propos rapportés par Touchline , l’entraîneur portugais, décidément sous le charme, assure : « Rafa Nadal, c’est Rafa Nadal.» Plus tôt dans l’après-midi, le meilleur joueur de tennis de l’histoire sur terre battue annonçait qu’il rejoignait le CA du Real, un club qu’il supporte depuis la tendre enfance.…

MBC pour SOFOOT.com