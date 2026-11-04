Chelsea éliminé par un club estonien

Un manque de Tallin. Avant la fin de la quatrième journée de Ligue des champions, Chelsea accueillait le Flora Tallin en demi-finale des playoffs de Youth League, la Ligue des champions pour les joueurs qui n’ont pas l’âge de voter aux midterms. Sur leur pelouse, les Blues ont subi une défaite aussi cinglante que celle de Donald Trump aux élections de mi-mandat américaine cette semaine.

Chelsea Alamaal au ventre

Pourtant, Chelsea avait bien commencé son meeting. Dès la deuxième minute, les Blues ouvrent le score par l’intermédiaire de Mathis Eboue. Sander Alamaa égalise ensuite pour Flora avant qu’au retour des vestiaires, Ibrahim Rabbaj ne redonne l’avantage au club londonien. Finalement, les Estoniens renversent le match et éliminent Chelsea grâce au but de Marten Kukkonen et au penalty d’Alamaa qui en profite pour inscrire un doublé. L’aventure Youth League s’arrête aussi pour Clermont Foot, battu 1-2 par le Legia Varsovie. …

MBC pour SOFOOT.com