Le paradoxe Greenwood

Meilleur buteur de l’Olympique de Marseille depuis le début de saison avec quinze réalisations, Mason Greenwood s’avère pourtant être insipide dans le système de jeu préconisé par Roberto De Zerbi ces dernières semaines. Des performances décevantes, qui ont poussé le technicien lombard à ne pas le titulariser face à Lens samedi.

« Je suis toujours derrière mes joueurs pour qu’ils ne se reposent pas sur leurs lauriers. Si quelqu’un s’entraîne mal, il ne jouera pas, peu importe son nom » , a prévenu Roberto De Zerbi avant la rencontre face à Lens. Une phrase qui a pris tout son sens lorsque le onze de départ olympien a été communiqué samedi soir et que pour la première fois de la saison, Mason Greenwood a commencé le match sur le banc. Il n’aura fallu qu’une mi-temps avant de voir l’ancien joyau de Manchester United arborer le flocage « Wo = Man » sur la pelouse du Vélodrome. Une entrée fade et insipide, à l’image de ses dernières sorties. Celui qui souhaite désormais jouer pour la Jamaïque, après avoir été mis au ban de la sélection anglaise à la suite des accusations de tentative de viol et de violences conjugales, qui ont finalement été abandonnées, ne pourra pas cette fois se prémunir d’un but comme totem d’immunité.

Un talent irrégulier

L’histoire de Mason Greenwood avec l’Olympique de Marseille a pourtant démarré sur les chapeaux de roues. Cinq buts et une passe décisive en trois rencontres, il en a depuis inscrit dix de plus, dont celui victorieux face à Monaco début décembre, et ajouté deux passes décisives supplémentaires à son compteur. Des statistiques qui en font le deuxième meilleur buteur du championnat avec 15 buts en 25 matchs, à cinq longueurs d’Ousmane Dembélé. Pourtant, la nonchalance de l’Anglais commence à fortement agacer dans la cité phocéenne. Selon La Provence , Greenwood et Luis Henrique ont subi les foudres du coach transalpin au cours de la semaine, une colère qui aurait surpris le reste du vestiaire.…

Tous propos recueillis par LB.

Par Léna Bernard, à Marseille pour SOFOOT.com