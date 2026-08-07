Visite du pape en France en septembre : les principales étapes

Le pape Léon XIV célèbre une messe à la basilique Sainte-Marie-des-Anges lors d'une visite pastorale à Assise, le 6 août 2026 ( AFP / Filippo MONTEFORTE )
Les principales étapes de la visite papale en France prévue du 25 au 28 septembre, qui emmènera Léon XIV à Paris, Saint-Denis, Lourdes et Metz.
VENDREDI 25 SEPTEMBRE
10H00 - Arrivée à l'aéroport de Paris-Orly
11H00 - Rencontre avec le président de la République Emmanuel Macron à l'Elysée.
15H00 - Visite du siège de l'Unesco
17H15 - Célébration des vêpres avec les évêques, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et les séminaristes, en la cathédrale Notre-Dame de Paris, avec une déambulation du Saint-Père prévue sur le parvis
21H00 - Veillée de prière avec des jeunes au stade de France à Saint-Denis
SAMEDI 26 SEPTEMBRE
15H00 - Messe solennelle en plein air place de la Concorde et aux Champs-Élysée
19H05 - Arrivée à l’aéroport de Tarbes-Lourdes
19H40 - Prière au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
11H00 - Messe dominicale au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes
Mi-journée: Rencontre privée avec des personnes victimes de violences sexuelles dans l'Eglise
21H00 - Prière du Saint Rosaire et procession aux flambeaux
LUNDI 28 SEPTEMBRE
9H20 - Arrivée à l’aéroport de Metz-Nancy-Lorraine
11H00 - Discours sur l'Europe au centre des congrès Robert-Schuman, à Metz
16H00 - Messe à la cathédrale Saint-Étienne de Metz
19h00 - Départ de l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine
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