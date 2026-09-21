Le pape appelle à des systèmes d'IA qui ne nourrissent pas la division au sein des sociétés

par Joshua McElwee

Le pape Léon XIV, qui a mis en garde contre le risque que l'IA ne conduise le monde sur la voie d'une guerre sans fin, a appelé lundi à développer des systèmes d'IA qui ne favorisent pas les divisions au sein de la société, mais qui renforcent les initiatives en faveur de la paix.

"Dans un monde marqué par les conflits et les divisions, le développement de l’intelligence artificielle exige une vision inspirée par la sagesse et la charité", a déclaré le souverain pontife dans un message adressé à une conférence sur les questions liées à l’IA qui s’est tenue à Rome.

Le pape a appelé à la mise au point de systèmes d’IA qui « servent la dignité de chaque personne et renforcent les liens qui unissent la famille humaine ».

Léon XIV, premier pape né aux États-Unis, a fait de la lutte contre les dangers potentiels du développement de l’IA un thème majeur de son pontificat, entamé il y a seize mois, abordant la question pour la première fois publiquement dès son troisième jour en tant que pape.

Dans son premier document majeur, publié en mai, Léon a mis en garde contre le fait que les systèmes d’IA propagent la désinformation et favorisent les conflits. Il a appelé de ses vœux une réglementation internationale de ce secteur.

La conférence de lundi, organisée à l’Université pontificale du Latran à Rome, était intitulée "AI4Peace". Le bref message de Léon a été lu à haute voix aux participants par le révérend Andrea Ciucci, chancelier de l’Académie pontificale pour la vie.

(Par Joshua McElwee; Version française Matthieu Huchet)