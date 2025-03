Le palais d'Olise

De son soyeux pied gauche, Michael Olise a remis l'équipe de France dans le droit chemin. On retiendra de sa prestation contre la Croatie son coup franc direct, mais aussi son énorme influence sur le jeu offensif. Bref, une belle mise en bouche pour la suite de son aventure avec les Bleus.

Olivier Giroud a eu droit à une belle bamboche de la part de la FFF au Stade de France, en ouverture de ce France-Croatie. Huit bons mois après sa retraite internationale, le bomber français n’a pas encore de vrai remplaçant en tant qu’attaquant de pointe. Avec Marcus Thuram renvoyé à Milan pour se soigner et Randal Kolo Muani remplaçant ou utilisé dans un couloir, c’est pour le moment Kylian Mbappé qui occupe le poste sans vraiment respecter la fiche de mission. Quant au numéro 9, c’est le polyvalent prospect Désiré Doué qui le portait durant cette trêve. Derrière son poste de télévision, un autre néo-retraité a du regarder tout ça avec attention : Antoine Griezmann attend toujours sa cérémonie d’adieu, mais lui a peut-être déjà trouvé son successeur, en la personne de Michael Olise.

Joue la comme Jérôme Rothen

Ce dimanche à Saint-Denis, les Bleus avaient une réponse à apporter à leur piètre performance de la semaine à Split. La manche aller avait laissé apparaître un manque criant de créativité, entre un milieu amorphe et une attaque sans lumière. Le mouvement et les éclairs sont venus des pieds d’un homme, entré pour six petites minutes à Poljud, mais cette fois titularisé dans une formule à quatre joueurs offensifs (avec Barcola, Dembélé et Mbappé). Michael Olise, 23 ans, a profité de sa sixième sélection pour montrer ce qu’il avait dans le ventre. Dans un rôle hybride, mi-ailier droit, mi-meneur, en alternance avec Ousmane Dembélé, le natif de Londres a pris les clés du jeu pour rayer les portières croates. Un jeu fait d’aisance sur coup de pied arrêté, de décrochages, de lecture, d’accélérations en repiquant sur son pied fort (le gauche), de dribbles aussi. Les touches de balles sont plus nombreuses que chez son prédécesseur colchonero , mais l’ensemble prend tout de même un style très griezmannien .…

Par Mathieu Rollinger, à Saint-Denis pour SOFOOT.com