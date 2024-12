Le numéro 2 du Real Madrid invoque Astérix et Obélix pour promouvoir la Superligue

Idéfix.

Le Real Madrid, encore et toujours en croisade pour restructurer le football européen, rêve d’une compétition où les clubs et non l’UEFA dicteraient les règles – en gros relancer une Superligue . Pour défendre l’idée, José Ángel Sánchez , bras droit peu bavard de Florentino Pérez , a quitté son mutisme à Harvard. The Guardian était dans l’amphi, pop-corn à la main.…

MJ pour SOFOOT.com