Le nouvel entraîneur du Séville FC a un nom d'agent immobilier
Une belle maison, mais avec travaux. Alors que le Séville FC s’est séparé de Matías Almeyda après quatre matchs sans victoire , voilà qu’un nouveau locataire s’est installé sur le banc andalou : Luis Garcia Plaza . La mission maintien est relancée : la bande de César Azpilucueta pointe à la 15 e place de Liga à seulement trois points du premier relégable, Majorque.
𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫 𝐝𝐢́𝐚 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐧𝐚 ⚽️@LuisGarciaPlaza #WeareSevilla pic.twitter.com/mWSZrEqu0L…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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