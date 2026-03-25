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Le nouvel entraîneur du Séville FC a un nom d'agent immobilier
information fournie par So Foot 25/03/2026 à 11:51

Le nouvel entraîneur du Séville FC a un nom d'agent immobilier

Le nouvel entraîneur du Séville FC a un nom d'agent immobilier

Une belle maison, mais avec travaux. Alors que le Séville FC s’est séparé de Matías Almeyda après quatre matchs sans victoire , voilà qu’un nouveau locataire s’est installé sur le banc andalou : Luis Garcia Plaza . La mission maintien est relancée : la bande de César Azpilucueta pointe à la 15 e place de Liga à seulement trois points du premier relégable, Majorque.

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫 𝐝𝐢́𝐚 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐧𝐚 ⚽️@LuisGarciaPlaza #WeareSevilla pic.twitter.com/mWSZrEqu0L…

SW pour SOFOOT.com

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