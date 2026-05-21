La mère et le beau-père de Christophe Gleizes donneront le coup d’envoi de la finale de Coupe de France

La mère et le beau-père de Christophe Gleizes donneront le coup d’envoi de la finale de Coupe de France

La mobilisation continue. Détenu en Algérie depuis onze mois et condamné à sept ans de prison pour apologie du terrorisme, notre collègue Christophe Gleizes va bénéficier d’une nouvelle opération de soutien de la part de la FFF en marge de la finale de Coupe de France.

Plusieurs attentions prévues

En effet, sa mère, Sylvie Godard, et son beau-père, Francis Godard, vont donner le coup d’envoi fictif, d’après Reporters sans frontières. De la même façon, près de 800 écharpes ornées du message #FreeGleizes vont être distribuées en tribunes officielles et aux journalistes, tandis que le même texte sera inscrit sur le pelouse du Stade de France.…

EL pour SOFOOT.com