information fournie par So Foot • 26/02/2025 à 00:17

Le nouveau record d'Eugénie Le Sommer

Eugénie Le Sommet !

35 ans et toutes ses dents. Entrée à la 79 e minute de France-Islande au Mans, Eugénie Le Sommer a fêté sa 199ème sélection avec l’équipe de France. Elle devient la joueuse la plus capée de la sélection, hommes et femmes confondues, une sélection devant Sandrine Soubeyrand.…

UL pour SOFOOT.com