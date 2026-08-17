Le nouveau président de la fédé italienne déjà dans le viseur d’une enquête ?

Le nouveau président de la fédé italienne déjà dans le viseur d’une enquête ?

L’Italia, signore e signori . À peine deux mois après son élection à la tête de la FIGC, Giovanni Malagò se retrouve dans le viseur de la justice sportive italienne. Selon La Stampa , le parquet général du sport du CONI a demandé au parquet fédéral d’ouvrir un dossier pour vérifier si l’ancien patron du CONI était bien licencié auprès de la Fédération au moment de déposer sa candidature , condition imposée par l’article 29 du statut de la FIGC.

Élu le 22 juin avec 68,58 % des voix face à Giancarlo Abete, Malagò pourrait donc avoir remporté une élection à laquelle il n’avait peut-être pas le droit de participer.…

MJ pour SOFOOT.com