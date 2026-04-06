L'OM ne sait plus voyager

Zéro pointé. Battu à Monaco dimanche soir, l’Olympique de Marseille affiche un bilan catastrophique face aux cadors de Ligue 1 loin du Vélodrome : six défaites en autant de rencontres. Tous les autres membres du Top 7 actuel se sont ainsi imposés dans leur antre face aux Phocéens depuis le début de la saison. Avec un total de… deux malheureux buts marqués par les Marseillais sur ces six matchs.

0/6 - Marseille en déplacement sur la pelouse des autres équipes du Top 7 actuel de Ligue 1 cette saison : ❌0-1 à Rennes le 15 août ❌0-1 à Lyon le 31 août ❌1-2 à Lens le 25 octobre ❌0-1 à Lille le 5 décembre ❌0-5 à Paris le 8 février ❌1-2 à Monaco ce soir Plafond. pic.twitter.com/u8HBoXYycd…

TB pour SOFOOT.com