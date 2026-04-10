Sera-t-il un jour possible de jouer au football sur la Lune ?

Le 1 er avril dernier, la mission Artemis II prenait la direction de la Lune pour une nouvelle expédition. Après avoir tourné autour de l’astre rocheux, les scientifiques sont désormais sur le chemin du retour. Graviter autour de la Lune n’est pas une première, mais qu’en est-il de la possibilité de jouer au football sur son sol ? Un futur possible ou une aberration scientifique ?

Allez, fermons les yeux et imaginons. Sur l’étendue jusque-là désertique de la Lune, des milliers de spectateurs affluent. Tous emmitouflés dans leurs combinaisons spatiales, ils n’attendent qu’une chose : l’entrée des 22 artistes. Les supporters sont en délire, le terrain est prêt et les deux équipes apparaissent enfin. Entre deux cratères, les gestes de grande classe se multiplient. Retournés acrobatiques à répétition, frappes surpuissantes et autres arabesques des plus grands joueurs font vibrer le sol en régolithe. Un scénario digne des meilleurs films de Christopher Nolan. Mais est-ce vraiment envisageable ?

“You can see the surface of the Moon…we just went sci-fi.” On flight day seven, images from our @NASAArtemis II crew amazed, turning science fiction to reality. From the lunar far side to a solar eclipse from the Moon, the views are EVERYTHING. No pressure to pick a favorite. pic.twitter.com/sHGfknqwW1…

Par Tristan Claeyssen pour SOFOOT.com