Le nouveau président de Benfica est...
… Rui Costa !
Déjà président de Benfica depuis 2021, l’ancien joueur a – sans énorme surprise – été réélu à la tête du club portugais pour un mandat de quatre années supplémentaires . Par conséquent, l’ex-directeur sportif va donc rester le patron de l’entité jusqu’en 2029.…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
