Le nouveau maire de New York prête serment jeudi pour "une nouvelle ère"

par Maria Tsvetkova

Le nouveau maire de New York Zohran Mamdani, édile disruptif de 34 ans, contempteur de Donald Trump, prêtera serment jeudi, premier jour d'un mandat de quatre ans qu'il présente comme "une nouvelle ère" pour la ville la plus peuplée des États-Unis.

Membre du Parti démocrate et des Socialistes démocrates d'Amérique, le 111e maire de New York a siégé avant son élection le 4 novembre à l'Assemblée de l'Etat de New York où il a défendu les transports publics, les énergies renouvelables et lutté contre les expulsions locatives.

Pour preuve de son "engagement envers les travailleurs qui font tourner notre ville au quotidien", Zohran Mamdani a choisi de prêter serment dès minuit dans un lieu insolite, la station de métro désaffectée Old City Hall, sous l'Hôtel de ville ("City Hall").

La prestation de serment se déroulera en petit comité, dans cette station fermée en 1945.

Une cérémonie, avec discours et musique, est prévue jeudi en présence de 4.000 invités sur la City Hall Plaza et sera retransmise en direct sur des écrans le long de Broadway, sous le slogan "L'Inauguration d'une nouvelle ère".

Parmi les personnalités présentes, le sénateur du Vermont Bernie Sanders, figure de l'aile gauche du Parti démocrate que Zohran Mamdani considère comme sa principale source d'inspiration, ainsi que la députée démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, qui fut la plus jeune élue au Congrès américain.

L'édile a levé une somme record de 2,6 millions de dollars (2,22 millions d'euros) auprès de quelque 30.000 donateurs pour financer la transition et les festivités d'investiture.

Premier maire musulman de New York, Zohran Mamdani avait mené une campagne novatrice au sein du Parti démocrate, axée sur le gel des loyers, la gratuité des transports en bus et des services de garde d'enfants.

LETITIA JAMES, "L'ENNEMIE" DE TRUMP

Il a remporté 50% des suffrages face au candidat indépendant Andrew Cuomo et au Républicain Curtis Sliwa, dans un scrutin marqué par une participation record de plus de 2 millions d'électeurs. La ville de New York compte 8,5 millions d'habitants.

Zohran Mamdani, né en Ouganda en 1991 et naturalisé américain en 2018, est le fils de la cinéaste indo-américaine Mira Nair et d'un universitaire reconnu, spécialisé en sciences politiques, Mahmood Mamdani.

Féroce critique des politiques de Donald Trump, particulièrement en matière d'immigration, Mamdani a choisi Letitia James, procureure générale de l'État de New York, pour l'investir.

Letitia James, 67 ans, avait obtenu en février 2024 la condamnation de Donald Trump à une amende de 450 millions de dollars pour fraude financière et surévaluation de patrimoine. L'amende avait été annulée en appel mais la condamnation maintenue.

Après son élection pour un second mandat, l'homme d'affaires avait juré de se venger et réclamé l'inculpation de la magistrate pour fraude bancaire et fausse déclaration dans un dossier d'emprunt immobilier.

Le choix de cette personnalité est à la fois un défi à la Maison blanche et une marque d'indépendance pour Zohran Mamdani.

Alors que Wall Street avait initialement exprimé son inquiétude après l'élection, plusieurs acteurs économiques ont depuis cherché à collaborer avec la nouvelle administration.

La ville a déjà connu un maire, David Dinkins, de 1990 à 1993, associé au socialisme, bien qu'il n'ait jamais mis cette affiliation en avant.

(Reportage Maria Tsvetkova ; Nathan Vifflin pour la version française, édité par Sophie Louet)