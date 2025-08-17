Le nouveau chef d'œuvre de Lionel Messi
À force, ça commencerait presque à être lassant.
Mais les yeux sont si contents d’observer ses chefs d’œuvre qu’ils souhaitent que ça continue, encore et encore : de retour de blessure, Lionel Messi a de nouveau éclaboussé de son talent le match opposant son Inter Miami au Los Angeles Galaxy et comptant pour la 27 e journée de Major League Soccer.…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
