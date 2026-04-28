Le nombre de chômeurs sans aucune activité en baisse de 1,2% au 1er trimestre 2026

Le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité inscrits à France Travail (catégorie A) a baissé de 1,2% au premier trimestre 2026 par rapport au quatrième trimestre 2025, a annoncé mardi le service statistique du ministère du Travail.

( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Ces chiffres, valables pour la France hors Mayotte, tiennent compte de l'inscription, depuis début 2025, de tous les allocataires du RSA et des jeunes en parcours d'insertion à France Travail, ainsi que d'un nouveau régime de sanctions entré en vigueur au 1er juin 2025.

Sans ces modifications, la baisse du nombre de chômeurs de catégorie A atteindrait 2,4% sur un trimestre et 0,2% sur un an.

Selon le service statistique du ministère du Travail (Dares) et France Travail, "ce sont ces évolutions (corrigées de ce double effet, NDLR) qui reflètent le mieux la situation conjoncturelle sur le marché du travail".

Le quatrième trimestre 2025 avait été marqué par une hausse de 2,6% sur un trimestre des inscrits à France Travail sans aucune activité.

Au premier trimestre 2026, en tenant compte des chômeurs exerçant une activité partielle (catégories A, B et C), le nombre d'inscrits à France Travail diminue de 0,3% sur un trimestre (-1,3% sans les variations liées aux nouveaux publics et au régime de sanctions).

En moyenne sur ce trimestre, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à France Travail et tenus de rechercher un emploi (catégories A, B, C) s'établit à environ 5,73 millions. Parmi eux, près de 3,29 millions sont sans emploi (catégorie A) et environ 2,43 exercent une activité réduite (catégories B, C).