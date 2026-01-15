Le nombre ahurissant de demandes de billets pour la Coupe du monde 2026

Le nombre ahurissant de demandes de billets pour la Coupe du monde 2026

On est loin du boycott. Malgré des prix des élevés (et plusieurs autres polémiques variées), la phase de tirage au sort pour les billets de la Coupe du monde 2026 s’est terminée mardi avec plus d’un demi-milliard de demandes , selon la FIFA.

Ouvertes depuis le 11 décembre, les inscriptions permettaient à chaque candidats de disposer des mêmes chances d’être tiré au sort pour accéder à l’achat. Les recalés pourront retenter leur chance lors des prochaines vagues de vente, au fil des billets remis en circulation. Les heureux élus seront informés par mail du résultat à partir du 5 février. …

CM pour SOFOOT.com