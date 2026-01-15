La délicate attention d'Eliesse Ben Seghir envers un supporter marocain

Se qualifier en finale, ça coûte un bras. Dans la folie du tir au but victorieux, un supporter marocain venu de Bourgogne s’est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment : mouvement de foule, chute, clavicule déplacée, direction l’infirmerie du stade Prince Moulay Abdellah.

Rien de dramatique, mais une sacrée frayeur. « On a tous voulu fêter la victoire, ça a poussé, je me suis retrouvé dans le vide » , raconte-t-il, bras en écharpe mais sourire intact au micro de RMC.…

MH pour SOFOOT.com