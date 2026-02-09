Le nom de Franck Ribéry serait dans les Epstein files

Sombre affaire. Des millions de documents liés à Jeffrey Epstein, financier coupable de crimes sexuels condamné pour incitation à la prostitution d’une mineure, ont été rendus publics ce mois de février. Ils révèlent des liens avec le multi millionnaire , sans forcément que les personnalités associées à l’Américain ne soient répréhensibles pour des crimes liés au pédocriminel mort en détention en 2019. Si le football n’échappe pas à ce scandale mondial, qui touche également de nombreuses célébrités, hommes d’affaires ou politiques, comme Jack Lang en France, un nouveau nom apparaît dans les documents : Franck Ribéry.

Son nom serait mentionné dans les documents

Le nom du joueur apparaît dans le document publié par le ministère de la justice américain, comme le pointe SB Nation , média sportif américain en ligne. Le document mentionne la phrase suivante : « À […] vers […], Franck Ribéry a essayé de me frapper alors que j’étais dans mon jardin et qu’il avait obtenu mon numéro et mon adresse. Des policiers de […] l’ont encerclé et l’ont ramené à sa voiture. » …

UL pour SOFOOT.com