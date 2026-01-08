 Aller au contenu principal
Le Nigeria menace de faire grève avant le quart contre l'Algérie
information fournie par So Foot 08/01/2026 à 11:37

Le Nigeria menace de faire grève avant le quart contre l'Algérie

Le Nigeria menace de faire grève avant le quart contre l'Algérie

Vu qu’on est en France, on va pas se moquer.

Sur le terrain, le Nigeria fait peur à tout le monde. Quatre matchs, quatre victoires, 12 buts plantés, la meilleure attaque du tournoi et un duo Victor Osimhen-Ademola Lookman qui fait des dégâts.

MH pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank