Le nez d'un joueur de Stuttgart provoque un scandale
Les excuses sont attendues à Stuttgart.
Une image qui fait rire jaune. Ce jeudi, alors que Stuttgart est allé s’imposer facilement en terres néerlandaises face à Go Ahead Eagles (4-0), la rencontre a surtout été marquée par une grosse polémique. À quinze minutes du terme du match, l’attaquant suédois Victor Edvardsen est allé ouvertement se moquer du nez d’Angelo Stiller .…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer