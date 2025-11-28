Éric Roy apporte son soutien à Christophe Gleizes
#FreeChristopheGleizes
Le combat continue. En début de semaine, la presse française s’est mobilisée à travers une tribune pour demander la libération de Christophe Gleizes, collaborateur de So Foot et Society , injustement emprisonné en Algérie pour « apologie du terrorisme » . Un mouvement suivi de longue date par le monde du football. Après Franck Haise, c’est l’entraîneur brestois Éric Roy qui, en marge de la conférence de presse du jour, a apporté son soutien au journaliste de 36 ans.…
