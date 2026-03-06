Le National a un nouveau leader

Quel suspens. Dijon fait la bonne opération de cette soirée de National. Rejoint à Concarneau par un superbe coup franc (1-1) malgré l’ouverture du score de l’inamovible Quentin Bernard, 36 ans, les joueurs de Baptiste Ridira s’emparent du trône de la troisième division . Ils font un pas de plus vers la Ligue 2, quittée à la fin de la saison 2022-2023.

Le coup franc magnifique de Sohan Baldoni dans les arrêts de jeu pour @USConcarneau ! 1-1 Suivez le match en direct sur notre chaîne YouTube "Championnat National Officiel" !#NationalFFF pic.twitter.com/kzQYqXBrDQ…

UL pour SOFOOT.com