Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Le Naples d’un grand De Bruyne lance parfaitement la défense de son titre
information fournie par So Foot•23/08/2025 à 20:26
Le Naples d’un grand De Bruyne lance parfaitement la défense de son titre
Sankt Pauli 3-3 Borussia Dortmund Buts : Hountondji (50 e ), Sinani (86 e SP) et Smith (89 e ) pour St. Pauli // Guirassy (34 e ), Anton (67 e ) et Brandt (74 e ) pour le BvB Déjà un craquage pour les Borussen .… TB pour SOFOOT.com
De jouer la montée à finalement viser le maintien ? Accrochés par Avranches en ouverture du championnat de National 2, les Girondins de Bordeaux n’ont pas redressé la barre ce samedi, face à Granville. Toujours incapables de trouver la faille dans la défense adverse, ...
Lire la suite
Empêtré dans l'affaire Rabiot, fébrile, sûr de rien et surtout pas de son inquiétant secteur défensif, l'OM s'en est remis samedi à ses jeunes et surtout à son "ancien", Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un doublé, pour battre le Paris FC 5-2 et se donner un ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer