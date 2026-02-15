Le musicien Michel Portal, figure inclassable du jazz contemporain, est mort à 90 ans

Le clarinettiste Michel Portal, figure du jazz contemporain, le 6 mai 2021 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Le clarinettiste français Michel Portal, figure du jazz contemporain et compositeur touche-à-tout, est mort à l'âge de 90 ans après une longue carrière multi-récompensée.

Reconnu pour sa polyvalence de genres et d'instruments - il jouait aussi du saxophone, du bandonéon argentin ou du taragot hongrois -, il était considéré comme l'un des pionniers du free jazz et composait pour le cinéma.

En 1965, il pose les fondations d'un jazz nouveau avec le disque "Free Jazz", libérant le jazz européen des canons américains.

Le clarinettiste Michel Portal en concert, le 30 août 2013 à Nantes ( AFP / FRANK PERRY )

Il était "un monument immense pour le jazz moderne, pour le jazz européen, totalement ouvert sur énormément de musiques et d'expériences", a salué pour l'AFP l'une de ses agentes artistiques, Marion Piras, qui a précisé que son décès est survenu jeudi.

Le musicien de Jazz Michel Portal, le 14 septembre 2003, à la Cité de la Musique à Paris, dans le cadre du festival "Jazz à la Villette" ( AFP / Pierre-Franck COLOMBIER )

"Cet immense clarinettiste, ami des plus grands musiciens de son temps, excellait dans le classique comme le jazz", lui a aussi rendu hommage sur les réseaux sociaux le maire de Bayonne, sa ville natale, dans le sud-ouest de la France, Jean-René Etchegaray.

"Je suis un dispersé", admettait pour sa part le musicien aux cheveux blancs, regard perçant et tout de noir vêtu sur scène.

- Pas de routine -

Lauréat de trois César de la meilleure musique de film ("Le retour de Martin Guerre" en 1983, "Les cavaliers de l'orage" en 1985, "Champ d'honneur" en 1988), deux Sept d'or de musiques de films, du grand prix national 1983 de la musique, et de Victoires du jazz en 2007 et 2021, entre autres prix, il revendiquait l'idée de mouvement perpétuel à travers les genres musicaux et les influences.

Amoureux des métissages, chercheur d'une "nouvelle sorte de langage", il se disait ennemi de "la routine", privilégiant la musique festive à l'harmonie.

"J'ai beaucoup travaillé, jusqu'à devenir dingue", rappelait le compositeur, reconnu aussi pour ses talents d'improvisation, dans un entretien à l'AFP en 2021, à l'occasion de la sortie du dernier opus d'une longue discographie, MP85.

Né le 27 novembre 1935 à Bayonne, il pratique assidûment la clarinette dès huit ans. Les groupes de folklore local et orchestres de chambre font alors son quotidien.

- Du free jazz au tango -

Premier prix de clarinette au conservatoire de Paris en 1959, il acquiert une solide réputation de soliste et participe aux créations de musique contemporaine de Pierre Boulez, Luciano Berio ou Karlheinz Stockhausen.

Avec son propre groupe, le "Michel Portal Unit", il triomphe lors de concerts mémorablese. Mais il se passionne aussi pour le tango, et se frotte aux musiciens funk de Prince pour un disque qui fait date, "Minneapolis".

Le clarinettiste Michel Portal, en septembre 1965 à Paris ( MTI / - )

"Enfant, j'étais toujours en train de penser aux gens qui allaient au fin fond du monde pour voir comment on vivait là-bas", disait-il.

"Qu'on l'étiquette instrumentiste classique et il s'empresse de souffler jazzy. Qu'on le définisse jazzman et le voilà parti en rhythm'n'blues, en world, en fusion", saluait Libération en 2006.

Pour réaliser son dernier disque, "MP 85", Bojan Z, son pianiste depuis les années 1990, avait monté un groupe de musiciens de diverses origines et générations.

"Moi, je suis Basque, lui (Bojan Z) il est Serbe, l'autre (le tromboniste Nils Wogram) Allemand, l'autre encore (le batteur Lander Gyselinck) Belge. Chevillon (Bruno, contrebassiste), il est du Sud", s'amusait Michel Portal.

"On a du mal à comprendre l'état de fraîcheur dans lequel il est à 85 ans", confiait alors Bojan Z.

Le disque avait été couronné du titre de meilleur album jazz instrumental aux Victoires du jazz.