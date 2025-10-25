 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le multiplex de Ligue des champions avec PSG-Bayern diffusé en clair
information fournie par So Foot 25/10/2025 à 13:03

Le multiplex de Ligue des champions avec PSG-Bayern diffusé en clair

Le multiplex de Ligue des champions avec PSG-Bayern diffusé en clair

Noël avant l’heure.

La prochaine journée de Ligue des champions s’annonce palpitante avec Paris Saint-Germain – Bayern Munich, Liverpool – Real Madrid, Juventus – Sporting Portugal ou encore Bodo/Glimt – Monaco. Tout ça pour la seule soirée du mardi 4 novembre. Une programmation magnifique qu’il sera possible de regarder sans dépenser le moindre euro. Canal + vient, en effet, d’annoncer sur ses réseaux sociaux que ce multiplex du mardi 4 novembre sera diffusé en clair sur son application.…

SO pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Mans, roi du temps additionnel en Europe
    Le Mans, roi du temps additionnel en Europe
    information fournie par So Foot 25.10.2025 13:28 

    Le Bayer Leverkusen français. Lors de la 11 e journée de Ligue 2, Le Mans a arraché la victoire face à Boulogne-sur-Mer grâce à un but de Samuel Yohou à la 92 e minute (1-0). Une habitude pour les Sarthois qui ont déjà plantés à 5 reprises dans le temps additionnel ... Lire la suite

  • Albert Riera au cœur d'une nouvelle polémique
    Albert Riera au cœur d'une nouvelle polémique
    information fournie par So Foot 25.10.2025 12:00 

    Grand joueur, petit homme. Non, cette fois-ci Albert Riera n’a pas voulu casser la gueule au banc adverse. Il y a du mieux puisque l’ancien joueur de Liverpool s’est contenté de refuser de serrer la main de son homologue Stephen Bradley après le succès de son équipe ... Lire la suite

  • La biathlète Julia Simon reconnue coupable de vol et de fraude à la carte bancaire
    La biathlète Julia Simon reconnue coupable de vol et de fraude à la carte bancaire
    information fournie par France 24 25.10.2025 11:52 

    La championne de biathlon française Julia Simon a été reconnue coupable de vol et de fraude à la carte bancaire par le tribunal correctionnel d'Albertville, vendredi.

  • La femme de Bruno Fernandes l'a empêché de partir en Arabie saoudite
    La femme de Bruno Fernandes l'a empêché de partir en Arabie saoudite
    information fournie par So Foot 25.10.2025 11:10 

    C’est bien la première fois qu’une femme de footballeur refuse de quitter Manchester. Courtisé par l’Arabie saoudite cet été, Bruno Fernandes a finalement refusé de rejoindre ses compatriotes au Moyen-Orient malgré une proposition salariale XXL de 800 000 euros ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank