Le Monténégro dispose de Gibraltar, la Norvège éclate la Moldavie

Ça y’est, le potentiel futur groupe des Bleus a démarré.

Si le groupe de Didier Deschamps ne parvient pas à remonter ce dimanche les deux buts concédés en Croatie, il disputera les rencontres de qualification au Mondial 2026 dans le groupe L. Celui du Monténégro et de Gibraltar notamment, qui s’affrontaient ce samedi 22 mars pour le compte de la première journée de ces éliminatoires. Résultat ? Et bien le Monténégro a douté, le temps d’une période, avant d’accélérer en seconde pour prendre trois points précieux (3-1) . Tout avait pourtant très mal démarré lorsque sur un corner pour les visiteurs, le portier monténégrin Igor Nikic fait n’importe quoi et offre à Dan Bent, l’ancien du FC Bruno Magpies, l’occasion de conclure de la tête de près. Si même pas dix minutes plus tard, l’immortel Stevan Jovetić ramène les deux équipes à égalité, c’est Marko Tuci qui redonne l’avantage aux locaux avant que le joueur de la Lazio, Adam Marušić, ne termine le boulot.…

AC pour SOFOOT.com