Le montant des éventuelles primes des joueurs du PSG

Le montant des éventuelles primes des joueurs du PSG

Le socialisme parisien. S’ils parviennent à remporter une nouvelle finale de Ligue des champions, les joueurs du PSG toucheront des jolies primes. Le montant est le même que la saison dernière, après la victoire des Parisiens contre l’Inter Milan (5-0). Selon L’Équipe , ils toucheront chacun un million d’euros . Lee Kang-In touchera donc la même somme que Désiré Doué.

Les quatre capitaines aux négociations

Marquinhos, Vitinha, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé ont négocié les primes. « Les vraies primes, c’est en cas de trophées. C’est ça la culture d’un grand club » , glisse le PSG au canard. …

UL pour SOFOOT.com