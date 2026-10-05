Arsenal a perdu une nouvelle fois... mais pas en Angleterre

Le jeu des homonymes. Arsenal, douzième du classement ? Arsenal enchaîne quatre défaites en six matchs ? Supporters des Gunners , soufflez un coup, on ne parle pas là des champions d’Angleterre en titre. Pourtant, ça n’aurait pas pu être impossible puisque les Londoniens ont lourdement perdu leur dernier match avant la trêve, 3-0 à Brighton.

Copieurs jusqu’au bout ?

Les coéquipiers de William Saliba n’ont pas disputé de rencontre depuis. L’Arsenal qui s’est incliné ce dimanche se situe à plus de 2 500 kilomètres de l’Emirates stadium, à Toula. Cette ville russe au sud de Moscou dispose de son équipe : l’Arsenal Toula . Le club a d’ailleurs pas mal vadrouillé entre les deux premières divisions locales sur les vingt dernières années mais se trouve aujourd’hui englué à une douzième place après autant de rencontres, dans l’antichambre du football russe. Ce week-end, pendant que la trêve battait son plein, Arsenal Tula a donc affronté le CSKA Moscou, quatrième de première division. Défaite 3-1 pour… les Kanoniry .…

AC pour SOFOOT.com