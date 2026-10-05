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Ismaël Koné revient sur sa très grave blessure au Mondial
information fournie par So Foot 05/10/2026 à 12:23

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Ismaël Koné revient sur sa très grave blessure au Mondial

Ismaël Koné revient sur sa très grave blessure au Mondial

Du rêve au cauchemar. Ismaël Koné vivait le rêve de tout enfant qui tape dans un ballon – jouer la Coupe du monde dans son pays – quand une grave blessure a stoppé sa compétition et avec elle la majeure partie de cette saison. Sur un tacle du Qatari Assim Madibo, son tibia se fracture, choquant toute personne ayant visionné les images.

Pour Radio-Canada Sports, il revient sur cet instant : « Sur le moment, je ne sens pas trop la douleur. Je vois ma jambe, je suis sous le choc. Je comprends vite que je ne pourrai pas la recoller et revenir au jeu dans cinq minutes ou au prochain match. C’est ça qui me fait le plus mal. Après tous les efforts que j’ai mis pour vivre ce moment » . Car bien sûr, le Mondial avec le Canada s’arrête pour lui à la 57 e minute de ce match.…

LP pour SOFOOT.com

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