Le missilier européen MBDA ouvre son premier site industriel en Pologne

( AFP / DANIEL KARMANN )

Le groupe européen d'armement MBDA, spécialiste des missiles, a inauguré lundi son premier site industriel polonais à Czosnow, qui sera un site de services et de technologies, indique un communiqué du groupe.

Ce site est destiné à "renforcer la maintenance et le soutien des capacités de défense aérienne polonaise", et marque une "étape historique" dans "l'engagement de MBDA envers la Pologne", souligne le texte.

Il "permettra une maintenance, un soutien et une formation plus rapides et plus directs" pour le programme de modernisation de la défense aérienne polonaise baptisé Pilica+, "tout en renforçant la capacité de MBDA à établir des partenariats innovants avec l'industrie polonaise pour les technologies futures", ajoute le groupe.

"Notre nouvelle installation offrira de nombreuses opportunités d'emploi pour les Polonais, notamment pour les ingénieurs", a souligné le PDG de MBDA, Eric Béranger, cité dans le communiqué.

MBDA, qui disposait jusqu'à présent seulement de bureaux en Pologne, à Varsovie, est détenu par Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) et Leonardo (25%).

Conçu par l'industriel polonais PGZ, le programme Pilica+, l'un des plus importants programmes européens d'acquisition de systèmes de défense aérienne à courte portée au sein de l'Otan, doit associer des missiles à courte porté guidés par radar Camm de MBDA à des autocanons de fabrication polonaise et à des missiles à très courte portée guidés par infrarouge.