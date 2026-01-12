Le missile Orechnik tiré sur Lviv a mis hors service une usine militaire, affirme Moscou

Le missile balistique Orechnik tiré la semaine dernière par la Russie contre la région ukrainienne de Lviv, à la frontière avec la Pologne, visait une usine de réparation d'avions militaires qui a été mise hors service, a déclaré lundi le ministère russe de la Défense.

Le tir de ce projectile de nouvelle génération de portée intermédiaire (IRBM), qui peut emporter une ogive nucléaire, était le deuxième depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, en février 2022. Les alliés européens de Kyiv ont dénoncé une dangereuse "escalade" de la part de Moscou.

Le missile tiré la semaine dernière portait une ogive inerte selon un responsable ukrainien qui a dit à Reuters qu'un atelier dans une entreprise d'Etat avait été endommagé à Lviv.

"Cette entreprise assurait la réparation et la maintenance des équipements aéronautiques des forces armées ukrainiennes, notamment des avions F-16 et MiG-29 transférés par les pays occidentaux", déclare le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

"L'entreprise produisait également des drones d'attaque à longue et moyenne portée utilisés pour frapper des cibles civiles russes à l'intérieur du territoire russe", ajoute le ministère.

La Russie a déclaré vendredi que ce tir de missile était en réponse à une attaque ukrainienne présumée contre l'une des résidences du président Vladimir Poutine dans le nord de la Russie fin décembre. Kyiv a nié avoir mené une telle attaque.

(Version française Coralie Lamarque ; édité par Sophie Louet)