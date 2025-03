Le ministère de l’Intérieur souhaite dissoudre plusieurs groupes de supporters

À l’acide ?

Ce vendredi, Le Parisien a révélé que Bruno Retailleau et son cabinet du ministère de l’Intérieur étudient un projet de dissolution de plusieurs groupes de supporters de Ligue 1 et Ligue 2 . S’ils étaient neuf groupes concernés au départ, cinq ont été officiellement ciblés . Il s’agit de la Brigade Loire (FC Nantes), les Magic Fans et les Green Angels (AS Saint-Étienne), la Légion X (Paris FC) et les Offenders (RC Strasbourg) . Parmi ce contingent, seuls les Offenders sont considérés comme hooligans, de mouvance extrême droite. Ce projet est à l’étude depuis la fin de l’année 2024.…

AB pour SOFOOT.com