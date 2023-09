Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky revend à Xavier Niel ses parts dans « Le Monde »

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky ne possède plus de parts dans le capital du groupe Le Monde. Samedi, il a annoncé les vendre au Français Xavier Niel, un autre milliardaire déjà présent au capital du groupe de médias. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué.

Daniel Kretinsky, qui a multiplié ces dernières années les investissements dans de grands médias, précise qu'il « continuera à soutenir des titres français et à garantir leur indépendance en tant qu'actionnaire », par exemple chez Elle , Marianne ou la revue Franc-Tireur , « ou en tant que prêteur » pour le quotidien Libération . « À l'heure de grands changements capitalistiques dans la presse française, nous souhaitons apporter les moyens nécessaires aux titres qui en ont besoin et que nous soutenons dans leurs projets de développement, tout en respectant absolument et pleinement leur liberté éditoriale », poursuit le groupe de Daniel Kretinsky (IMI) dans un communiqué.

EXCLUSIF. Les confidences de Daniel Kretinsky, le nouveau tycoon européenDes milliardaires très présents dans les médias français

De son côté, la holding de Xavier Niel (NJJ) a précisé que l'opération s'était faite après accord du « pôle d'indépendance du Monde », la structure minoritaire qui s'assure de son indépendance et a approuvé l'opération à l'unanimité. Les parts seront ensuite transférées au Fonds pour

... Source LePoint.fr