Le Milan tranquille à Udine

Udinese 0-2 AC Milan

Buts : Pulisic (6 e ) et Hutchinson (65 e )

Parce qu’il n’y a pas que le Clásico dans la vie. Pendant que Barça et Real attiraient tout les regards vers la Catalogne, le Milan est allé s’imposer sans trop de bruit sur la pelouse de l’Udinese (0-2) . De quoi revenir à hauteur de l’AS Rome, au pied du podium. Une rencontre qui tourne d’entrée sur une erreur d’inattention de la défense locale, pas encore réveillée sur ce long coup-franc à destination de Christian Pulisic, seul pour terminer de près (0-1, 6 e ) .…

TB pour SOFOOT.com