Le Milan passe par un trou de souris contre la Roma
Milan 1-0 Roma
Buts : Pavlović (39 e ) pour les Rossoneri
L’un des chocs de ce début de saison en Serie A mettait aux prises l’AC Milan à la Roma, à Sans Siro, pour le compte de la 10 e journée de championnat . Les locaux s’en sont sortis, avec le minimum (1-0) .…
