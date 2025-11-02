 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Milan passe par un trou de souris contre la Roma
information fournie par So Foot 02/11/2025 à 23:01

Le Milan passe par un trou de souris contre la Roma

Le Milan passe par un trou de souris contre la Roma

Milan 1-0 Roma

Buts : Pavlović (39 e ) pour les Rossoneri

L’un des chocs de ce début de saison en Serie A mettait aux prises l’AC Milan à la Roma, à Sans Siro, pour le compte de la 10 e journée de championnat . Les locaux s’en sont sortis, avec le minimum (1-0) .…

AB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Dønnum : « Ça n’a rien à voir avec du racisme »
    Dønnum : « Ça n’a rien à voir avec du racisme »
    information fournie par So Foot 02.11.2025 23:19 

    Accusé par Didier Digard d’avoir eu un geste raciste à l’encontre de Simon Ebonog, Aron Dønnum est venu s’expliquer après le nul entre Toulouse et Le Havre. « C’est très fou de dire ça , s’est attristé le milieu de terrain toulousain. Je pense qu’ils veulent venir ... Lire la suite

  • En supériorité numérique, Brest se casse les dents sur Lyon
    En supériorité numérique, Brest se casse les dents sur Lyon
    information fournie par So Foot 02.11.2025 22:51 

    En supériorité numérique tout au long du match, Brest n’a pas su trouver la faille pour s’imposer contre l’Olympique lyonnais (0-0). Une soirée décevante pour les deux équipes, qui font du surplace. Brest 0-0 Olympique lyonnais Expulsion : Hateboer (7 e ) pour ... Lire la suite

  • Didier Digard dénonce un acte de racisme lors de Toulouse-Le Havre
    Didier Digard dénonce un acte de racisme lors de Toulouse-Le Havre
    information fournie par So Foot 02.11.2025 22:34 

    Triste fin de match ce dimanche entre Toulouse et Le Havre. D’abord parce que les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge, mais surtout en raison de tensions apparues en fin de partie entre les joueurs. Après la partie, Didier Digard a pointé du ... Lire la suite

  • Charles Coste remettait la flamme olympique aux derniers porteurs Teddy Riner et Marie-José Pérec, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024 le 26 juillet 2024, au Jardin des Tuileries ( AFP / MOHD RASFAN )
    JO: Charles Coste, de Londres à la lumière
    information fournie par AFP 02.11.2025 20:55 

    Médaillé d'or en poursuite par équipes à Londres en 1948, Charles Coste était le doyen mondial des champions olympiques: il est décédé jeudi à l'âge de 101 ans, a annoncé dimanche la ministre française des Sports Marina Ferrari. Après avoir longtemps occupé une ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank