Dønnum : « Ça n’a rien à voir avec du racisme »

Accusé par Didier Digard d’avoir eu un geste raciste à l’encontre de Simon Ebonog, Aron Dønnum est venu s’expliquer après le nul entre Toulouse et Le Havre. « C’est très fou de dire ça , s’est attristé le milieu de terrain toulousain. Je pense qu’ils veulent venir me voir et se battre. La première chose que je sens, c’est sa respiration. Je fais comme ça (il mime de la main un geste devant son nez) parce que ça sent mauvais. Ça n’a rien à voir avec le racisme. Je ne comprends pas pourquoi ils disent ça. Je ne devrais peut-être faire ça à personne. Mais au lieu de me battre comme je le fais habituellement, j’ai fait ça et je suis parti. »

Le Toulouse Football Club condamne avec la plus grande fermeté les accusations infondées et particulièrement graves portées à l’encontre d’Aron Dønnum, ainsi que l’instrumentalisation du geste en question. Rien ne saurait justifier de telles allégations, qui portent atteinte à… pic.twitter.com/8ExqoN40k2…

TB pour SOFOOT.com