En supériorité numérique, Brest se casse les dents sur Lyon

En supériorité numérique tout au long du match, Brest n’a pas su trouver la faille pour s’imposer contre l’Olympique lyonnais (0-0). Une soirée décevante pour les deux équipes, qui font du surplace.

Brest 0-0 Olympique lyonnais

Expulsion : Hateboer (7 e ) pour l’OL

En conclusion d’une onzième journée chiche en spectacle, Brest et Lyon n’ont pas offert un grand match à Francis-Le Blé, conclu sur un score nul et vierge (0-0). Rapidement réduits à dix après une semelle bien trop haute de Hans Hateboer sur Pathé Mboup, les Lyonnais se sont avant tout appliqués à faire le dos rond. Les Brestois, eux, sont bel et bien malades, incapables de forcer la décision malgré une nette domination en seconde période. La définition même du (triste) nul qui n’arrange personne : ni les uns dans la course à l’Europe (sixièmes), ni les autres dans une lutte pour le maintien dans laquelle ils sont bel et bien engagés (treizièmes).…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com