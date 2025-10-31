 Aller au contenu principal
Le Milan AC veut absolument protéger ces deux internationaux (dont un Bleu)
information fournie par So Foot 31/10/2025 à 14:10

Le Milan AC veut absolument protéger ces deux internationaux (dont un Bleu)

Le Milan AC veut absolument protéger ces deux internationaux (dont un Bleu)

Milan sort la carte diplomatique

Selon La Gazzetta dello Sport , l’AC Milan aurait entamé des discussions avancées avec la FFF pour garder Adrien Rabiot au chaud pendant la prochaine trêve internationale. En parallèle, un accord aurait déjà été trouvé avec les États-Unis pour que Christian Pulisic, lui aussi sur le retour, évite le long-courrier direction Miami.…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
