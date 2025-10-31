Le Milan AC veut absolument protéger ces deux internationaux (dont un Bleu)
Milan sort la carte diplomatique
Selon La Gazzetta dello Sport , l’AC Milan aurait entamé des discussions avancées avec la FFF pour garder Adrien Rabiot au chaud pendant la prochaine trêve internationale. En parallèle, un accord aurait déjà été trouvé avec les États-Unis pour que Christian Pulisic, lui aussi sur le retour, évite le long-courrier direction Miami.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
