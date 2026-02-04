 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Messin Tahirys Dos Santos raconte l'incendie de Crans-Montana
information fournie par So Foot 04/02/2026 à 20:12

Le Messin Tahirys Dos Santos raconte l'incendie de Crans-Montana

Le Messin Tahirys Dos Santos raconte l'incendie de Crans-Montana

Le 1 er janvier dernier, Tahirys Dos Santos est passé tout près de la mort. Le jeune joueur de 19 ans du FC Metz et sa petite amie, Coline, ont été grièvement blessés lors de l’incendie du Constellation, à Crans-Montana , un drame qui a coûté la vie à 40 personnes. Blessé par les flammes, le couple a rapidement été pris en charge et transféré dans deux hôpitaux différents.

Un peu plus d’un mois après les faits, Paris Match a donné de leurs nouvelles en retraçant le fil des événements vécus par les deux jeunes gens. Le témoignage met en lumière le sang-froid et le courage dont a fait preuve Tahirys Dos Santos au cœur du chaos . Alors que les flammes commençaient à envahir l’établissement, le Grenat n’a pas hésité à rebrousser chemin pour aller chercher sa petite amie, restée aux toilettes. « Je n’ai pas réfléchi, j’ai fait demi-tour et j’ai couru pour aller chercher Coline . Il était hors de question de quitter les lieux sans elle. […] Elle n’a pas posé de question et est venue. On est partis en courant dans les escaliers », a-t-il expliqué.…

FL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Coupe LLFP : l'OL Lyonnes croquent les Marseillaises, Dijon et le Paris FC qualifiés
    Coupe LLFP : l'OL Lyonnes croquent les Marseillaises, Dijon et le Paris FC qualifiés
    information fournie par So Foot 04.02.2026 20:54 

    Qui remportera la première Coupe Moustache chez les femmes ? L’étau s’est en tout cas resserré ce mercredi à l’occasion des trois premiers quarts de finale de la Coupe de la Ligue féminine. Exempté de la première phase de cette nouvelle compétition, l’OL Lyonnes ... Lire la suite

  • Jean-Michel Aulas (2e D), en campagne pour la mairie de Lyon, et l'ancien ministre Jean-Louis Borloo le 4 février 2026 lors d'une visite dans le quartier de la Duchère à Lyon ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    Le foot au coeur de la campagne d'Aulas à Lyon
    information fournie par AFP 04.02.2026 20:51 

    Capitalisant sur son expérience à la tête de l'OL, Jean-Michel Aulas, en campagne pour la mairie de Lyon, a promis mercredi de construire un stade de foot dans un quartier populaire, tout en affichant le soutien de stars du ballon rond. Une enceinte capable d'accueillir ... Lire la suite

  • Paul Pogba sorti de la liste de l'AS Monaco en Ligue des champions
    Paul Pogba sorti de la liste de l'AS Monaco en Ligue des champions
    information fournie par So Foot 04.02.2026 20:29 

    Pas une si bonne Pioche que ça finalement… Touché au mollet et toujours pas à 100 % physiquement avec l’AS Monaco, Paul Pogba va devoir faire une croix sur la Ligue des champions . Selon les informations de L’Équipe , le champion du monde 2018 ne figure pas dans ... Lire la suite

  • Les anneaux et le village olympiques avant les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026, le 3 février 2026 à Milan, en Italie ( AFP / PIERO CRUCIATTI )
    JO-2026 : l'Italie déjoue une série de cyberattaques russes
    information fournie par AFP 04.02.2026 19:25 

    L'Italie a déjoué une série de cyberattaques "d'origine russe" contre les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina, a annoncé mercredi le gouvernement à deux jours de l'ouverture officielle de l'évènement, qui mobilise un important dispositif de sécurité. "Nous ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank