Le Messin Tahirys Dos Santos raconte l'incendie de Crans-Montana

Le 1 er janvier dernier, Tahirys Dos Santos est passé tout près de la mort. Le jeune joueur de 19 ans du FC Metz et sa petite amie, Coline, ont été grièvement blessés lors de l’incendie du Constellation, à Crans-Montana , un drame qui a coûté la vie à 40 personnes. Blessé par les flammes, le couple a rapidement été pris en charge et transféré dans deux hôpitaux différents.

Un peu plus d’un mois après les faits, Paris Match a donné de leurs nouvelles en retraçant le fil des événements vécus par les deux jeunes gens. Le témoignage met en lumière le sang-froid et le courage dont a fait preuve Tahirys Dos Santos au cœur du chaos . Alors que les flammes commençaient à envahir l’établissement, le Grenat n’a pas hésité à rebrousser chemin pour aller chercher sa petite amie, restée aux toilettes. « Je n’ai pas réfléchi, j’ai fait demi-tour et j’ai couru pour aller chercher Coline . Il était hors de question de quitter les lieux sans elle. […] Elle n’a pas posé de question et est venue. On est partis en courant dans les escaliers », a-t-il expliqué.…

FL pour SOFOOT.com