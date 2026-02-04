 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mercato : le Pau FC (Ligue 2) interdit de recrutement par la FIFA
information fournie par So Foot 04/02/2026 à 21:19

Mercato : le Pau FC (Ligue 2) interdit de recrutement par la FIFA

Mercato : le Pau FC (Ligue 2) interdit de recrutement par la FIFA

C’est Pau juste ! Depuis ce lundi, le Pau FC figure sur la liste noire des clubs frappés d’une interdiction d’enregistrement par la FIFA . Une sanction loin d’être anodine, puisque les Maynats sont interdis de recrutement de tout joueur de plus de 15 ans pour… trois mercatos (jusqu’à l’été 2027), comme l’a révélé Ouest-France ce mardi.

Le club palois est sanctionné dans le cadre d’un litige lié à la situation de Mouhamed Diouf . L’attaquant sénégalais de 20 ans avait signé dans le Béarn en janvier 2025 en provenance du Dakar Sacré Cœur. Son contrat n’avait toutefois pas été homologué par la LFP en raison de documents administratifs manquants. Pau avait dès lors considéré l’accord comme caduc. Les représentants du joueur ont donc saisi la FIFA afin de faire reconnaître ses droits.…

FL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Coupe de France : Endrick libère l'OL, Nice renverse Montpellier
    Coupe de France : Endrick libère l'OL, Nice renverse Montpellier
    information fournie par So Foot 04.02.2026 22:26 

    Plus d’informations dans quelques minutes… Lorient 1-0 Paris FC Nice 3-2 Montpellier Lyon 2-0 Laval Toulouse 1-0 Amiens … FL pour SOFOOT.com

  • Un record d'affluence complètement fou en Youth League
    Un record d'affluence complètement fou en Youth League
    information fournie par So Foot 04.02.2026 21:36 

    Qui a dit que la Youth League n’intéressait personne ? Ce mercredi, le seizième de finale entre Cologne et l’Inter Milan a prouvé le contraire : près de 50 000 spectateurs ont rempli le RheinEnergie Stadion , offrant une ambiance digne des grandes soirées européennes. ... Lire la suite

  • Coupe LLFP : l'OL Lyonnes croquent les Marseillaises, Dijon et le Paris FC qualifiés
    Coupe LLFP : l'OL Lyonnes croquent les Marseillaises, Dijon et le Paris FC qualifiés
    information fournie par So Foot 04.02.2026 20:54 

    Qui remportera la première Coupe Moustache chez les femmes ? L’étau s’est en tout cas resserré ce mercredi à l’occasion des trois premiers quarts de finale de la Coupe de la Ligue féminine. Exempté de la première phase de cette nouvelle compétition, l’OL Lyonnes ... Lire la suite

  • Jean-Michel Aulas (2e D), en campagne pour la mairie de Lyon, et l'ancien ministre Jean-Louis Borloo le 4 février 2026 lors d'une visite dans le quartier de la Duchère à Lyon ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    Le foot au coeur de la campagne d'Aulas à Lyon
    information fournie par AFP 04.02.2026 20:51 

    Capitalisant sur son expérience à la tête de l'OL, Jean-Michel Aulas, en campagne pour la mairie de Lyon, a promis mercredi de construire un stade de foot dans un quartier populaire, tout en affichant le soutien de stars du ballon rond. Une enceinte capable d'accueillir ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank