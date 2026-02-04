Un record d'affluence complètement fou en Youth League
Qui a dit que la Youth League n’intéressait personne ? Ce mercredi, le seizième de finale entre Cologne et l’Inter Milan a prouvé le contraire : près de 50 000 spectateurs ont rempli le RheinEnergie Stadion , offrant une ambiance digne des grandes soirées européennes. Il s’agit tout simplement de la plus grosse affluence de l’histoire de la compétition, dépassant le record établi le 1 er avril 2025 lors de Trabzonspor-Inter (40 368 spectateurs). Pas mal pour un match de jeunots, non ?
Biggest attendance in UEFA Youth League history! 🤯💥#effzeh #younggoats pic.twitter.com/twnLM7Shut…
FL pour SOFOOT.com
