 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un record d'affluence complètement fou en Youth League
information fournie par So Foot 04/02/2026 à 21:36

Un record d'affluence complètement fou en Youth League

Un record d'affluence complètement fou en Youth League

Qui a dit que la Youth League n’intéressait personne ? Ce mercredi, le seizième de finale entre Cologne et l’Inter Milan a prouvé le contraire : près de 50 000 spectateurs ont rempli le RheinEnergie Stadion , offrant une ambiance digne des grandes soirées européennes. Il s’agit tout simplement de la plus grosse affluence de l’histoire de la compétition, dépassant le record établi le 1 er avril 2025 lors de Trabzonspor-Inter (40 368 spectateurs). Pas mal pour un match de jeunots, non ?

Biggest attendance in UEFA Youth League history! 🤯💥#effzeh #younggoats pic.twitter.com/twnLM7Shut…

FL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Coupe de France : Endrick libère l'OL, Nice renverse Montpellier
    Coupe de France : Endrick libère l'OL, Nice renverse Montpellier
    information fournie par So Foot 04.02.2026 22:26 

    Plus d’informations dans quelques minutes… Lorient 1-0 Paris FC Nice 3-2 Montpellier Lyon 2-0 Laval Toulouse 1-0 Amiens … FL pour SOFOOT.com

  • Mercato : le Pau FC (Ligue 2) interdit de recrutement par la FIFA
    Mercato : le Pau FC (Ligue 2) interdit de recrutement par la FIFA
    information fournie par So Foot 04.02.2026 21:19 

    C’est Pau juste ! Depuis ce lundi, le Pau FC figure sur la liste noire des clubs frappés d’une interdiction d’enregistrement par la FIFA . Une sanction loin d’être anodine, puisque les Maynats sont interdis de recrutement de tout joueur de plus de 15 ans pour… ... Lire la suite

  • Coupe LLFP : l'OL Lyonnes croquent les Marseillaises, Dijon et le Paris FC qualifiés
    Coupe LLFP : l'OL Lyonnes croquent les Marseillaises, Dijon et le Paris FC qualifiés
    information fournie par So Foot 04.02.2026 20:54 

    Qui remportera la première Coupe Moustache chez les femmes ? L’étau s’est en tout cas resserré ce mercredi à l’occasion des trois premiers quarts de finale de la Coupe de la Ligue féminine. Exempté de la première phase de cette nouvelle compétition, l’OL Lyonnes ... Lire la suite

  • Jean-Michel Aulas (2e D), en campagne pour la mairie de Lyon, et l'ancien ministre Jean-Louis Borloo le 4 février 2026 lors d'une visite dans le quartier de la Duchère à Lyon ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    Le foot au coeur de la campagne d'Aulas à Lyon
    information fournie par AFP 04.02.2026 20:51 

    Capitalisant sur son expérience à la tête de l'OL, Jean-Michel Aulas, en campagne pour la mairie de Lyon, a promis mercredi de construire un stade de foot dans un quartier populaire, tout en affichant le soutien de stars du ballon rond. Une enceinte capable d'accueillir ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank