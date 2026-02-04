 Aller au contenu principal
Coupe LLFP : l'OL Lyonnes croquent les Marseillaises, Dijon et le Paris FC qualifiés
04/02/2026

Qui remportera la première Coupe Moustache chez les femmes ? L’étau s’est en tout cas resserré ce mercredi à l’occasion des trois premiers quarts de finale de la Coupe de la Ligue féminine. Exempté de la première phase de cette nouvelle compétition, l’OL Lyonnes n’a pas manqué son entrée en lice, ne faisant qu’une bouchée des Marseillaises (4-0) au centre d’entraînement lyonnais.

Vicki Becho a rapidement ouvert le score pour les Fenottes (1-0, 4 e ), avant qu’Inès Benyahia (2-0, 27 e ) puis Ada Hegerberg (3-0, 30 e ) ne tuent tout suspense à la fin du deuxième quart d’heure de jeu. Marie-Antoinette Katoto a conclu la partition des siennes en fin de rencontre (4-0, 81 e ), quelques minutes seulement après son entrée en jeu.…

