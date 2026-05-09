La folle série de Bournemouth
Inarrêtable. Face à Fulham, Bournemouth a enregistré sa troisième victoire consécutive (0-1), son 16 e match consécutif sans défaite . Une série d’invincibilité qui rythme l’année 2026 outre-Manche.
No team can match @afcbournemouth's incredible unbeaten run this season! 👏🍒 pic.twitter.com/pvmgpfAQPR…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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