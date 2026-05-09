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Bruno Genesio entretient le flou sur son avenir
information fournie par So Foot 09/05/2026 à 19:08

Bruno Genesio entretient le flou sur son avenir

Bruno Genesio entretient le flou sur son avenir

Restera ? Ne restera pas ? Alors que Lille s’apprête à disputer un choc extrêmement important dans la course à la Ligue des champions sur la pelouse de Monaco, Bruno Genesio refuse de se projeter sur la suite des événements . De quoi entretenir le flou autour de son avenir sur le banc des Dogues. « Évidemment, plus la fin de saison approche, plus les choses évoluent. Mais aujourd’hui, je suis complètement concentré sur les deux matches qui nous restent à gagner , a-t-il assuré en conférence de presse. Parce que ça peut être extraordinaire de terminer cette saison en étant qualifié en Ligue des champions. Après, aujourd’hui, il n’y a pas eu de prolongation de contrat au LOSC. Donc, je ne vais pas vous raconter de bêtises. »

La Ligue des champions comme critère déterminant ?

Il n’empêche, l’ancien boss de l’OL ou Rennes arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain et rien ne permet pour l’heure d’affirmer qu’il dirigera encore le club nordiste la saison prochaine. « Évidemment qu’autour de moi, il y a des choses qui se disent, il y a des sollicitations, a-t-il poursuivi. Mais ce qui est important dans ma situation, c’est de rester focus sur ce que j’ai à faire avec le LOSC. Il reste deux matches, une semaine, après il sera temps de faire le bilan sportif, le bilan des deux années, et de voir ce qui est envisageable pour moi et aussi pour le club. Parce qu’on parle de moi, mais aujourd’hui, le club n’a pas montré non plus de signes pour quoi que ce soit . »

TB pour SOFOOT.com

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