Le mercato ne va pas du tout vous manquer

Il y a beaucoup plus de coachs français de Ligue 1 qui nous lisent qu’on ne le pense.

Le mercato s’est terminé le 1 er septembre dernier pour les championnats du big 5 . Depuis trois mois, vos équipes de cœur étaient victimes des pickpockets de la Premier League et de la Saudi Pro League. Au retour des vacances, vous appreniez que vos pépites de 16 ans filaient remplir le vestiaire XXL de Chelsea et les appartements en construction de Neom. Et oui, l’été, mieux vaut l’occuper à bronzer aussi vite qu’un Anglais dans un camping blindé de Néerlandais fans de l’Ajax Amsterdam que de s’arracher les cheveux sur le mercato. Ainsi, vous êtes 83% à affirmer qu’il ne vous manquera pas .…

MBC pour SOFOOT.com